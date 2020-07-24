شكرا لقرائتكم خبر عن نادي الحبسي وحجازي إلى «البريميرليج» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لحق وست بروميتش ألبيون(الذي يلعب في صفوفه حارس المرمى العماني علي الحبسي والمدافع المصري أحمد حجازي) بليدز يونايتد إلى «البريميرليج» بتعادله مع كوينز بارك رينجرز 2-2 . ونجح في العودة إلى الدرجة الممتازة بعد عامين في الأولى.

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