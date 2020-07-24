شكرا لقرائتكم خبر عن «الفرسان» يجدد لوليد حسين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جدد شباب الأهلي عقد لاعبهوليد حسين لمدة 3 سنوات؛ بعد مفاوضات ماراثونية. ويعد التجديد لوليد حسين نجاحاً إدارياً جديدا؛ بعد بقاء أبرز لاعبيه الذين انتهت عقودهم، وكان آخرهم أحمد خليل، وإسماعيل الحمادي.

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