الأبيض يتدرب في ستاد هزاع بن زايد.. ولافتة مميزة لجماهير العين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أجرى منتخب الإمارات الوطني الأول لكرة القدم أمس أولى حصصه التدريبية في معسكره المغلق المقام حالياً في مدينة العين والذي يستمر إلى يوم الاثنين المقبل ضمن استعدادات الأبيض لخوض المباريات الأربع المتبقية من التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 والتي سوف تُلعب في شهري أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني المقبلين.

وقاد المران الأول الكولومبي خورخي لويس بينتو وجهازه المساعد بمشاركة كافة اللاعبين الذين تم استدعائهم للقائمة .

شهد التدريبات يوسف حسين السهلاوي النائب الثاني لرئيس اتحاد الكرة رئيس لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية وسالم علي الشامسي عضو مجلس الإدارة ومحمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد كرة القدم وناصر بن ثعلوب الدرعي ومحمد عبيد حماد مستشار اللجنة مشرف المنتخب الوطني .

وحرص الكولومبي بينتو على عقد اجتماع مطول مع اللاعبين حثهم من خلاله على بذل المزيد من الجهد خلال الفترة المقبلة والاستعداد الأمثل للتصفيات وأن تكون الجدية والحماس شعاراً لكل أعضاء المنتخب،مؤكداً ثقته بإمكانيات اللاعبين وقدرتهم على تقديم أفضل ما لديهم خلال التدريبات.

وقد فاجأ مكتب شؤون جماهير نادي العين لاعبي منتخبنا الوطني بوضع لوحة تحفيزية كبيرة في مدرجات ستاد هزاع بن زايد كُتب عليها " لا للمستحيل .. سنحقق بكم طموحنا " حيث نالت هذه المبادرة إعجاب أعضاء الجهاز الفني والإداري واللاعبين.