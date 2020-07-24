شكرا لقرائتكم خبر عن المنصوري:نقاش في تفاصيل العقد أخر انتقال الجنيبي والحربي للظفرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى
أعلن خميس المنصوري، نائب رئيس شركة الظفرة لكرة القدم،أن شركة كرة القدم قررت إقامة معسكر داخلي للفريق الأول بالنادي، بمدينة أبوظبي.
وأوضح نائب رئيس شركة كرة القدم أن نادي الظفرة يسير بخطى جيدة لتدعيم الفريق في الموسم الجديد، مشيراً إلى أن الشركة نجحت في تجديد عقد المهاجم سعيد الكثيري لموسمين، تدعيماً للاستقرار في الفريق،و تواصل تفاوضها مع أكثر من لاعب مواطن لضمه في الموسم الجديد.
وعن التعاقد مع ثنائي الوحدة محمد الجنيبي وإسماعيل الحربي كشف المنصوري ان الصفقة لم تحسم بعد وهناك خلاف حول بعض البنود في العقد ومن المنتظر أن تحسم في الأيام المقبلة.
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