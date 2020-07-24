جاسم رجب يشارك في اجتماع دولي لبيوت الشباب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

شارك جاسم علي عبدالله رجب، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لبيوت الشباب التابعة للهيئة العامة للرياضة، نائب رئيس الاتحاد العربي، في اجتماع مشترك للاتحادات الدولي والعربي والأسترالي والصيني لبيوت الشباب الذي عقد عبر الفيديو كونفرانس، وتم خلاله بحث عدد من القضايا التي تخدم دفع وتعزيز مسيرة قطاع بيوت الشباب حول العالم، من خلال ترسيخ المفاهيم الأساسية لحركة بيوت الشباب الدولية التي كانت انطلاقتها من ألمانيا عام 1909.

وكشف جاسم رجب عن قرارات الاجتماع وأهمها تفعيل اتفاقيات التعاون الموقعة بين الاتحادات الإقليمية والاتحاد الدولي لبيوت الشباب، وتوحيد الصف العربي حول انتخابات الاتحاد الدولي لبيوت الشباب بشأن منصب الرئيس ونائبه، علاوة على توحيد الجهود العربية والدولية بهدف تطوير وتنمية حركة بيوت الشباب على مستوى العالم.

كما تم بحث سبل الاستفادة من الخطط والإجراءات المطبقة في بيوت الشباب حول العالم، للتصدي لجائحة كورونا «كوفيد ـ 19».