فياريال يعلن تعيين أوناي إيمري مدرباً جديداً خلفاً لكاييخا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي فياريال الاسباني لكرة القدم الخميس تعيين أوناي إيمري مدرباً جديداً لثلاثة أعوام خلفاً لخافي كاييخا، الذي أقيل من منصبه مع نهاية الموسم رغم قيادته الفريق إلى المركز الخامس المؤهل إلى مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» للموسم المقبل.

وقال النادي في بيان إن «فياريال توصّل إلى اتفاق مع أوناي إيمري لتولي المدرب الباسكي منصب المدير الفني للفريق الأصفر للأعوام الثلاثة المقبلة».

وأقيل إيمري (48 عاماً) من أرسنال الإنجليزي في نوفمبر الفائت بعد سلسلة من سبع مباريات من دون فوز لفريق «المدفعجية» كانت الأسوأ منذ عام 1992، بعد وصوله إلى ملعب «الإمارات» في مايو 2018 خلفاً للفرنسي الشهير أرسين فينجر.

وقاد إيمري النادي اللندني إلى نهائي «يوروبا ليج» الموسم الماضي قبل أن يخسر أمام غريمه تشلسي، علماً أنه حقق لقب المسابقة القارية الرديفة ثلاث مرات توالياً بين عامي 2014 و2016 مع أشبيلية.

وأشرف الإسباني على باريس سان جيرمان الفرنسي بين 2016 و2018 وقاده إلى لقب الدوري عام 2018، ولقبين في كل من الكأس وكأس الرابطة.

وكانت إقالة كاييخا مفاجئة بعد أن استلم الإدارة الفنية لفريق «الغواصة الصفراء» أواخر سبتمبر 2017 ونجح في موسمه الأول في قيادته إلى المركز الخامس والتأهل إلى مسابقة الدوري الأوروبي.

وأقيل كاييخا في الموسم التالي وتحديداً في ديسمبر 2018 بسبب النتائج المخيبة التي وضعت الفريق بين المراكز المؤدية للدرجة الثانية، لكن فياريال لجأ لخدماته مجدداً بعد أقل من شهرين من إقالته ونجح في إنقاذه من الهبوط.

وهذا الموسم، وبفضل النتائج الجيدة التي حققها الفريق عقب استئناف المنافسات بعد التوقف بسبب فيروس كورونا المستجد، كرر كاييخا إنجازه موسم 2017-2018 وقاد النادي الى المركز الخامس في الليجا والتأهل إلى مسابقة الدوري الأوروبي.

وجاء رحيل كاييخا بعد يومين من إعلان فياريال مغادرة نجم آخر للنادي هو لاعب وسطه سانتي كازورلا (35 عاماً) الذي سيلتحق الموسم المقبل بالسد القطري.