«التعاون نيولوك».. تعاقد مع 20 لاعباً ويسعى للتألق في دوري «الأولى»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي

انضم 18 لاعباً جديداً لفريق التعاون، كما ينتظر أن يتعاقد النادي مع لاعبين اثنين آخرين قبل أن يبدأ إعداده للموسم الجديد في الخامس من الشهر المقبل، وسيظهر الأزرق بفريق جديد وأسماء جديدة في منافسات الهواة، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، وهو يرغب في تحقيق نتائج أفضل وإنهاء الدوري في مركز جيد.

ويبدو أبناء شعم مرشحين للعب دور الحصان الأسود، بعد التعاقدات الجيدة وانتداب عناصر وأسماء كبيرة على غرار معتصم ياسين، وعلي خالد وعبد العزيز غلوم وغيرهم، كما تعاقد النادي مع ثنائي برازيلي هو فيليب لاعب رأس الخيمة السابق وجسليون القادم من الدوري البرازيلي، وأبقى الجهاز الفني للتعاون على 4 لاعبين فقط من المجموعة التي مثلت الفريق في الموسم الماضي، وهم صالح علام، وجابر حسن المنصوري، وعمير النقبي وأحمد إماراتي.

وقال عارف شلنك مدرب التعاون، إن هدفه قيادة فريقه إلى مركز جيد في نهاية الدوري وتغيير الصورة، مشيراً إلى أنهم ليسوا مطالبين بالصعود والمنافسة على المركز الأول؛ لذلك سيعملون من دون ضغوط مما يتيح لهم فرصة تحقيق نتائج جيدة.

ويرى شلنك أن النادي وفق في التعاقد مع لاعبين مميزين يستحقون الرهان عليهم، مشيراً إلى حاجة الفريق إلى مدافع صاحب خبرة ولاعب ارتكاز. وأضاف: «الإدارة متعاونة معنا وتلبي مطالبنا، ولديها ثقة كبيرة بهذا الفريق، وأنا سعيد بالتقدير الكبير الذي وجده والاستجابة والتعاون الكبيرين، وأعتقد أن الأجواء مبشرة وستساعدنا على تقديم عمل جيد».