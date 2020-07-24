60 دارساً في الدورة التدريبية لاتحاد المصارعة والجودو



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تتواصل الجمعة الدورة التدريبية الأولى في التدريب الرياضي التي ينظمها اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو «عن بعد».

وتستقطب الدورة التدريبية، التي بدأت الخميس وتختتم أعمالها «السبت» - 60 دارساً ودارسة من 15 دولة في مقدمتهم الكوادر الوطنية في مختلف المجالات الرياضية، إلى جانب عدد من المقيمين من الدول العربية والإفريقية والآسيوية، ويحاضر فيها المحاضر الدولي الدكتور عاطف علي عبد المتجلي رئيس الاتحاد المصري للثقافة البدنية.

تأتي الدورة التدريبية الأولى ضمن استراتيجية الاتحاد في مجال تطوير مختلف الكوادر في مجالات التدريب والتحكيم والإدارة ضمن الخطة السنوية للاتحاد التي ينفذها بالتعاون مع المجالس الرياضية والأندية الأعضاء بما يسهم في دعم رياضة الإمارات.

وثمن محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد، جهود أسرة الجودو وحرصها على تطوير قاعدة اللعبة بما ينعكس على الفرق والمنتخبات الوطنية التي تتطلع لمرحلة أكثر طموحاً خلال المستقبل القريب بعد تشييد مقر الاتحاد الجديد بمنطقة بني ياس والذي يضم العديد من المرافق والخدمات.