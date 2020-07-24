5 محاور في وبينار «مستقبل الحركة الأولمبية» بعد «كورونا»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يستعرض وبينار مستقبل الحركة الأولمبية الدولية والوطنية بعد جائحة فيروس «كورونا»، الذي تنظمه اللجنة الأولمبية الوطنية الأحد المقبل عن بعد 5 محاور مهمة، تأتي على رأسها مناقشة التحولات الدولية في الحركة الأولمبية وتأثيرها في واقع الرياضة بدولة الإمارات.

كما يستعرض الوبينار دور اللجنة الأولمبية الوطنية في دعم الاتحادات الرياضية خلال المرحلة المقبلة، والتحديات التي تواجه الحركة الأولمبية في الإمارات بعد «كوفيد ـ 19»، والتحديات الرقمية في الممارسة الرياضية، وأهم الفرص التي يجب استثمارها للتعامل مع الحركة الأولمبية بعد الوباء المستجد.

ويتحدث في جلسات الوبينار لفيف من المسؤولين والمعنيين بالشأن الأولمبي، حيث يفتتح أعماله محمد بن سليم أمين عام اللجنة الأولمبية الوطنية، كما يشارك الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد كرة القدم، وحمد عبيد المنصوري رئيس الحكومة الرقمية، وسعيد عبد الغفار حسين أمين عام الهيئة العامة للرياضة، ومحمد فاضل الهاملي رئيس اللجنة البارالمبية الوطنية، وعلي محمد بو جسيم رئيس مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، والدكتورة ريمة الحوسني رئيسة اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات، وعيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وآمنة الضحاك الشامسي الوكيلة المساعدة لقطاع الرعاية والأنشطة بوزارة التربية والتعليم، وعارف حمد العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، وسعيد محمد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، ونورة خليفة السويدي الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، والعميد خالد شهيل نائب رئيس اتحاد الشرطة الرياضي.