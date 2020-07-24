شكرا لقرائتكم خبر عن الظفرة يجدد عقد الكثيري موسمين والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

جددت إدارة شركة كرة القدم بنادي الظفرة عقد المهاجم سعيد الكثيري لموسمين، ليستمر مع الفارس حتى عام 2022، ويذكر أن عقد الكثيري انتهى بنهاية الموسم الماضي بعد أن أعادت الشركة قيد اللاعب في الانتقالات الاخيرة الشتوية لمدة 6 أشهر.

وكتب الكثيري على حسابه الشخصي في تويتر: «سعيد بتجديد عقدي مع الظفرة لموسمين قادمين، وأتوجه بالشكر لخليفة الطنيجي رئيس شركة كرة القدم بنادي الظفرة والكابتن عبدالرحيم جمعة مدير الفريق الأول على على تقديرهم وثقتهم».

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