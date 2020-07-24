خورفكان يسعى لضم هزاع سالم.. وتأكد بقاء رامون ولاماس ودودو



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي

اقترب خورفكان من إغلاق ملف التعاقدات، حيث يضع اللمسات الأخيرة حالياً على آخر صفقاته، إذ يسعى النادي للتعاقد مع هزاع سالم الظهير الأيمن للنصر ولاعب العين والوصل السابق، وفي حال تم التعاقد معه سيغلق خورفكان ملف التعاقدات، وفي حال فشلت الصفقة سيلجأ إلى خيار آخر في مركز الظهير الأيمن.

وكان المدرب الإسباني كانيدو المدير الفني للفريق أمّن على استمرار الثلاثي الأجنبي لوبيز، ودودو، وبرونو لاماس، وتم تجديد عقودهم بالفعل لعام آخر، وتعاقد النادي مع الكولومبي أورلاندو ليكمل عقد الرباعي الأجنبي.

وتعاقد خورفكان مع سبعة لاعبين مواطنين حتى الآن هم: خالد جلال ووليد سراج وعامر مبارك غانم ودرويش محمد وعمر جمعة ربيع وخالد البلوشي، والحارس عبيد ثاني، إلى جانب الكولومبي أورلاندو، فيما نفى مصدر بالنادي التفاوض مع لاعب الجزيرة سلطان الغافري، وقال إنه ليس ضمن المرشحين للانتقال إلى قلعة النسور، وذكر أن الفريق قد يضم لاعباً واحداً فقط قبل إغلاق الميركاتو، معتبراً أن العناصر التي انتدبها غطت كل المراكز، وبالتالي لن يكون الفريق في حاجة إلى إضافات.