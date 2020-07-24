نادي الثقة للمعاقين يختتم الأسبوع الثالث من «عطلتنا غير»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتم نادي الثقة للمعاقين في الشارقة الأسبوع الثالث من البرنامج الصيفي الذي يقام برعاية مجلس الشارقة الرياضي تحت شعار «صيف الشارقة الافتراضي عطلتنا غير»، بمشاركة مميزة من كلا الجنسين من أعضاء النادي من ذوي الإعاقة.
وشهد ختام البرنامج الصيفي في الأسبوع الثالث، ورشة عمل عن استخدام التطبيقات الحديثة في حفظ وتلاوة القرآن الكريم، وخاصة البرامج الصوتية التي تساعد ذوي الإعاقة البصرية، كما قدم عضو اللجنة الثقافية في النادي فارس هادي، ورشة عمل لتعلم اللغة الإنجليزية، إلى جانب تقديم محاضرات عن بعض المهارات الحياتية والفنية.
من جانبه، أشاد أحمد سالم حمد المظلوم المدير التنفيذي لنادي الثقة للمعاقين، بنجاح برنامج صيف الشارقة الافتراضي الرياضي، مشيراً إلى أن اللجنة الثقافية حرصت على أن يكون النشاط الصيفي هذا العام ليس مجرد أنشطة لقضاء وقت الفراغ، ولكنها أنشطة هادفة تصقل شخصية الأعضاء وتُكسبهم المهارات والخبرات وتشبع حاجات الأعضاء العقلية والاجتماعية بطريقة تربوية سليمة، تسهم في بناء الشخصية الإيجابية القادرة على تحمل المسؤولية والمشاركة الاجتماعية الفعالة، من أجل تحقيق اندماج أعضاء النادي في المجتمع، من خلال أنشطة مشتركة مع إخوانهم من غير المعاقين.
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