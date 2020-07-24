فعاليات مثيرة في حلبة مرسى ياس في الصيف



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تستعد حلبة مرسى ياس لاستقبال جميع ضيوفها لتصبح ملتقى للنشاطات المختلفة خلال فترة الصيف، مع توافر العديد من التجارب المميزة من الكارتينج إلى تجربة درايف ياس الممتعة، وعروض الأفلام في حلبة مرسى ياس، وذلك تزامناً مع إعادة الافتتاح والاستئناف التدريجي للنشاطات، مع الإجراءات والتدابير الاحترازية، حفاظاً على صحة وسلامة الزوار، وأطلقت حلبة مرسى ياس مجموعة متنوعة من التجارب الشائقة وغيرها من الأنشطة والفعاليات الحافلة بالمتعة خلال فترة الصيف، والتي تناسب جميع أفراد العائلة والأصدقاء.

وللراغبين في اختبار متعة وحماسة سباقات الكارتينج، تعتبر «كارت زون ياس» الوجهة المثلى التي تفتح أبوابها خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع توافر حصص يوم الخميس، والجمعة والسبت والاثنين والأربعاء من كل أسبوع.

جدير بالذكر أن «كارت زون ياس» واحدة من أفضل الخيارات لمحبي رياضة السيارات وعشاق المغامرات، كما تتيح الفرصة لمحبي المغامرة والإثارة للمشاركة في السباقات التنافسية.

كما يمكن للعائلات والأصدقاء من محبي رياضة السيارات وقيادة السيارات الرياضية، اختبار مجموعة واسعة من تجارب القيادة تشمل العديد من السيارات المميزة التي يضمها أسطول حلبة مرسى ياس، ومن ضمنها فورمولا ياس 3000 وكاترهام سبعة.