«كنعان» مرشح بارز لكأس الوثبة بمونت مارسان



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يستضيف مضمار مونت دو مارسان الفرنسي عصر الجمعة فعاليات الجولة السادسة عشرة من سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز، والذي تشارك فيه 6 خيول في سن ثلاث سنوات فما فوق، ضمن فعاليات النسخة الثانية عشر من مهرجان منصور بن زايد العالمي للخيول العربية الأصيلة.

وتقام سباقات كأس «الوثبة ستاليونز»، تماشياً مع استراتيجية المهرجان، وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي.

ويمثل «ياس» لإدارة سباقات الخيل في سباق كأس الوثبة ستاليونز «بري بوركوي» لمسافة 1600 متر «قوائم»، البالغ جائزته 20 ألف يورو، الجواد «كنعان» ابن «سراب»، بإشراف دي جوليمين، وبقيادة الفارس اورتيز مندزابل.

وينافس على اللقب «امجز دي بيبول» لمارسيل ميزي، وبإشراف إليزابيث بيرنارد، وبقيادة جان بيرنارد ايجوم، والذي يسعى لتسجيل فوزه الأول.