الإمارات تشارك في الأولمبياد العالمي للشطرنج «أونلاين»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بدعوة من الاتحاد الدولي للشطرنج، يشارك المنتخب الوطني للشطرنج في بطولة الأولمبياد العالمي للشطرنج «أونلاين»، الحدث الذي يقام للمرة الأولى بتنظيم من الاتحاد الدولي للشطرنج، وبمشاركة عدد ل ايقل عن 160 دولة على مستوى العالم منتسبة للاتحاد الدولي للعبة.

وتقام البطولة خلال الفترة من 22 يوليو/ تموز، لغاية 30 أغسطس/ آب، وأكدت فوزية عباس لطفي رئيس الجهاز الفني، أهمية مشاركة منتخب الإمارات الوطني في الحدث العالمي الذي يقام للمرة الأولى، واستعداد لاعبي ولاعبات المنتخب لتمثيل الدولة بالصورة المميزة، حيث شارك المنتخب في عدد من البطولات الدولية «أونلاين»، خلال الفترة الماضية، ولعب عدداً من المباريات الودية.

وأفادت بأن الإدارة الفنية في الاتحاد أطلعت اللاعبين المشاركين على أنظمة ولوائح البطولة واللعب النظيف، وقامت بتوفير البيانات المطلوبة من حيث منصات الشطرنج للاعبين للاتحاد الدولي.

ويمثل منتخب الإمارات في البطولة اللاعبين، واللاعبات: عمر نعمان، إبراهيم سلطان، عائشة سرحان، مريم عيسى، عمار السدراني، حنان خليل، سيف أحمد، عبدالله مراد، ريان محمد، عائشة سيف، محمد سعيد، فاطمة سيف، ومدرب المنتخب الأستاذ الدولي الكبير من روسيا قسطنطين لاندا، والأستاذ الدولي الكبير والتر أرينسيبيا، من كوبا.

وتمنى رئيس الاتحاد الدكتور سرحان المعيني للاعبين، واللاعبات، التوفيق في البطولة، كما قدم الشكر للهيئة العامة للرياضة على رعايتها للأنشطة الرياضية في ظل جائحة كورونا، وتنظيمها مؤخراً اجتماعاً تنويرياً تم عبر الإنترنت للاتحادات الرياضية للاطلاع على اللوائح والضوابط الإرشادية للعودة التدريجية للنشاطات الرياضية والتي سيقوم كل اتحاد بتعميمها على المؤسسات الرياضية التابعة له.