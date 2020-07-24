عادل نعمة يقترب من تدريب نفط ميسان العراقي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

فتحت الهيئة الإدارية لنادي نفط ميسان الرياضي العراقي قنوات الاتصال مع مدرب فريق الصناعات الكهربائية السابق عادل، لغرض تكليفه بتولي مهمة تدريب فريقها الكروي الأول في الموسم المقبل خلفاً للمدرب السابق أحمد دحام الذي تقاطع مع إدارة النادي.

وذكر مصدر مقرب من إدارة نفط ميسان، أن «المفاوضات بين إدارة نفط ميسان والمدرب عادل نعمة لم تزل جارية وتسير بشكل هادئ، لأن الإدارة لديها رغبة كبيرة في تولي المدرب عادل نعمة قيادة فريقها الكروي استناداً إلى عمله الأسبق مع فريقي الحدود والصناعات الكهربائية»

وأضاف: «إدارة النادي تسعى لحسم التعاقد مع المدرب عادل نعمة بشكل سريع، حتى يقوم بتهيئة الفريق لمنافسات الموسم المقبل».

يذكر أن عادل نعمة هو أحد لاعبي المنتخب العراقي الأول في تسعينات القرن الماضي، ويمتاز بشخصية هادئة ويعمل بصمت بعيداً عن الضجيج الإعلامي والتصريحات المتشنجة.