أزارو يرفض الاتفاق السعودي ويعود لنادي القرن



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

رفض المهاجم المغربي وليد أزارو تمديد عقده مع الاتفاق السعودي مفضلاً العودة إلى بلاده قبل الركض مجدداً مع فريقه الأهلي المصري نادي القرن في القارة الإفريقية.

وتعقدت المباحثات بين أزارو وإدارة النادي السعودي بسبب رفض اللاعب المعار من الأهلي المصري خصم 50٪ من مرتبه خلال فترة تعليق النشاط الرياضي.

على صعيد آخر، أبلغ أهلي جدة مهاجمه ديجانيني تفاريس الموجود في بلاده الجبل الأخضر بالعودة للفريق في ظرف أسبوع وإلا سيتم التصعيد قانونياً للفيفا.

وكان وكيل أعمال اللاعب ديجانيني تفاريس قد أكد في وقت سابق أن موكله رفع للفيفا طلب إلغاء عقده مع الأهلي لعدم استلامه استحقاقات متأخرة بجانب الخصم 50٪ من مرتبه دون موافقته.

وتؤكد مصادر متطابقة صعوبة عودة تفاريس الذي يستند موقفه قانونياً إلى تأخير رواتبه وعدم أخذ موافقته على خصم 50٪ من أجره خلال تعليق النشاط الرياضي.

من جانبه قدم الأمير منصور بن مشعل المشرف العام على فريق الأهلي دعماً بستة ملايين ريال لمواجهة أزمة العقود المنتهية لعدد من اللاعبين المحليين في الفريق يتقدمهم الجناح سلمان المؤشر.