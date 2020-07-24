بطولة «أبوظبي مواي تاي» تنطلق الجمعة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق غداً الجمعة منافسات بطولة «أبوظبي مواي تاي» التي ينظمها اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج بمشاركة 22 لاعباً ولاعبة من مختلف الجنسيات في نادي ومنتجع الفرسان الرياضي في أبوظبي.

ويهدف الاتحاد من تنظيم البطولة إلى تنشيط قاعدة اللعبة بعد فترة التوقف وتقام منافساتها وفق كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بالبروتوكول الطبي.

وتضم البطولة كوكبة من أبطال اللعبة أصحاب الخبرات الطويلة في رياضة المواي تاي في مقدمتهم نورالدين سمير ومحمد البخاري وبرادلي ستانتون و مارلون ريبريرو.

وأشاد عبدالله سعيد النيادي رئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج رئيس الاتحاد العربي للعبة نائب رئيس الاتحاد الآسيوي بإقامة هذه البطولة في أبوظبي بمشاركة نخبة مميزة من أبرز اللاعبين.. معرباً عن تطلعه لأن تحقق أهدافها الفنية والمجتمعية.

وتوجه بالشكر إلى كافة القائمين على تنظيمها ومنتجع الفرسان الرياضي مستضيف البطولة، مشيداً بالحرص على توفير كافة متطلبات النجاح لها.