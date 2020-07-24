لص يستغل احتفال ليفربول بدرع الدروي الإنجليزي ويسرق منزل نجم الفريق

تعرض منزل البرازيلى فابينيو، لاعب وسط فريق ليفربول، للسرقة، أثناء احتفاله بتتويج فريق الريدز بلقب الدوري الإنجليزي، مساء أمس الأربعاء، عقب نهاية لقاء تشيلسي، بالفوز بنتيجة 5 – 3، ضمن منافسات الجولة الـ37 وقبل الأخيرة من البريميرليج.

ذكرت صحيفة "ليفربول إيكو" الإنجليزية، أن منزل فابينيو، تعرض للسطو، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، حيث قام اللصوص، بسرقة عدد من مجوهرات زوجة لاعب الريدز، بالإضافة إلى سيارة أودى، قبل أن يتم استرداها فى منطقة ويجان.

أضافت الصحيفة، أن اللصوص استغلوا خلو المنزل من اللاعب وعائلته، الذين كانوا يحتفلون بتتويج ليفربول، بلقب الدوري الإنجليزي فى ملعب "أنفيلد"، وقاموا بسرقة المجوهرات وسيارة أودى، التى تم استرداها بعد ذلك.

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وأشارت الصحيفة، إلى أن شرطة ميرسيسايد، قامت بفحص منزل وسيارة فابينيو، لاعب ليفربول، حيث حثت الشرطة أى شخص لديه معلومات بتقديمها عن هذا الحادث.

ونجح ليفربول، بقيادة النجم المصرى محمد صلاح، فى حصد لقب الدوري الإنجليزي، هذا الموسم بعد غياب استمر 30 عاما، وبالتحديد منذ موسم 1989 – 1990.

ويتصدر ليفربول، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، برصيد 96 نقطة، متفوقا بفارق 18 نقطة، عن فريق مانشستر سيتي، الوصيف برصيد 78 نقطة، ويأتى تشيلسي، في المركز الثالث برصيد 63 نقطة.