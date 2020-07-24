رعب في برشلونة بسبب زيارة والد ميسي ووكيل أعماله لإدارة نادي إيطالي

الرئيسية/رياضة/مفاجأة جديدة بشأن مستقبل ميسي مع برشلونة
شهدت الساعات الماضية مفاجأة من العيار الثقيل بشأن مستقبل الارجنتيني ليونيل ميسي مع فريقه برشلونة خلال السنوات المقبلة.
وأشارت تقارير إيطالية حسب “راديو راي”، إلى أن خورخي والد ليونيل ميسي ووكيل أعماله سوف يتواجد في مدينة ميلانو، من أجل التفاوض مع إدارة إنتر للتعاقد مع قائد البارسا.
وارتبط ليونيل ميسي في الفترة الأخيرة بعدة أندية منهم إنتر ميلان، حيث ينتهي عقد اللاعب الأرجنتيني مع برشلونة في نهاية الموسم المقبل 2021.
وأوضحت تلك التقارير إلى أن خورخي سيحصل على شقة في لومبارديا ببداية شهر أغسطس لبدء المفاوضات بين الطرفين.
يذكر أن ليونيل ميسي يواجه عدة أزمات في الفترة الأخيرة مع إدارة نادي برشلونة برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو.
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