شكرا لقرائتكم خبر عن إسماعيل يوسف: كنا ننام بجوار "السحالى" فى المباريات الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة الزمالك الحالة ولاعب الفريق السابق أن اللاعبين في الفترة الحالية في مكان مختلف وإمكانيات مختلفة عما كنا عليه في السنوات السابقة، ففي المباريات الأفريقية التي نخوضها في الخارج كانت الملاعب سيئة، والإقامة أيضا، ويتم التغلب على ذلك بحصد البطولات، واللعب الجيد والمستوى الفني المميز، وهذا هو الهدف الذى نسعى إليه تحقيق البطولات.

وأضاف تيجانا في تصريحات لبرنامج زملكاوى قائلا : "اللاعبين دلوقتى في حتة تانية خالص ، مفيش نوم جنب السحالى في السرير، ورعد ولا أمطار، و لا الى كنا بنعمله" مضيفا أنه لم يكن هناك طائرات خاصة أو إداريا، بل كان اللاعبون يملأون جوازات السفر بأنفسهم فالأجواء كانت مختلفة، خاصة مباراة كوتوكو فقبل المباراة بيومين حدث رعد وأمطار شديدة، وعندما كنا نرى الأمطار في المباريات الأفريقية،وكنا لما نشوف الرعد بكميات كبيرة والامطار الشديدة،نعرف أن الأمور ستسير كما نريد.

أكد إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادى الزمالك أنه من المقرر خضوع الثنائى أشرف بن شرقى، ومحمد أوناجم إلى تحاليل بدنية فور العودة من بلادهما، الأسبوع المقبل للاطمئنان على مستواهما الفني، ومدى استعدادهما للمشاركة في الفريق الفترة المقبلة.