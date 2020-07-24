شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب: سنواجه البرازيل والأرجنتين قبل أولمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، إنه تقدم ببرنامج الى اللجنة الخماسية باتحاد الكرة من أجل خطة تجهيز المنتخب الأولمبي لأولمبياد طوكيو 2021 والتى تبدأ من أول توقف دولي موجود في خطة الاتحاد الدولي.

وأكد شوقي غريب في تصريحات تليفزيونية: اللجنة الخماسية خاطبت الوزارة واللجنة الأولمبية المصرية من أجل اعتماد البرنامج التجهيزي" ، مضيفا أن "إعداد البطل الأولمبي يحتاج فترة زمنية كافية من أجل حصد ميدالية مناسبة، ونحن نعمل بكامل قوتنا ونشتغل دائما".

وأشار شوقى غريب إلى أننا نخاطب عدد من المنتخبات من أجل مواجهتها وديا ومن ضمنهم البرازيل والأرجنتين" للتجهيز لأوليمبياد طوكيو.

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في سياق متصل، كشف وائل رياض المدرب المساعد للمنتخب الأوليمبي أن الثنائى محمد محمود و كريم " نيدفيد " لاعبى فريق الاهلى ضمن أهتمامات الجهاز الفني بقيادة شوقى غريب لضمهم خلال المرحلة المقبلة للمنتخب الاولمبى عقب شفائهم من الأصابة التى شهدة فترة طويلة من العلاج .

ويعاني محمد محمود من إصابة في الرباط الصليبي غير أنه أقترب من العودة للملاعب وسيعود في غضون أيام قليلة للمران الجماعي ، فيما يتعافي كريم نيدفيد من جراحة الغضروف التى أجراها مؤخراً.

ويعول جميع لاعبى منتخب مصر الأولمبى المتوجين بكأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة مصر 2019، على تسطير تاريخ رائع ومذهل في الأولمبياد المقبلة في فرصة ذهبية لتسويق وترويج أنفسهم داخل المعترك الرياضي الأكبر عالميًا.