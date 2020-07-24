أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 23 / 7 / 2020

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 23 / 7 / 2020 العديد من الأخبار المهمة أبرزها، أول إصابة بفيروس كورونا بين لاعبي الأهلي

أول إصابة بفيروس كورونا بين لاعبي الأهلي

تلقى النادي الأهلي صدمة شديدة، بعد ظهور نتيجة عينة سحبه كورونا الأخيرة التي خضع لها الفريق وكشفت إصابة أحد اللاعبين بالفيروس، وقرر مسئولو النادي الأهلي خضوع اللاعب للعزل واتباع كل الإجراءات الإحترازية المعلنة من جانب اللجنة الطبية باتحاد الكرة في حالة ظهور أي إصابة كورونا بأحد الفريق.

مصدر بالأهلى: أجرينا مسحة جديدة للتأكد من إصابة حمدى فتحى بكورونا

أكد مصدر مطلع داخل جهاز الكرة بالأهلي، أن ناديه أجرى مسحة جديدة لحمدي فتحي لاعب وسط الفريق اليوم داخل مقر النادي، وذلك بعد أن جاءت نتيجة المسحة التي أجراها اللاعب أمس إيجابية، وبرر المصدر وجود حمدي فتحي في النادي اليوم ،لإجراء المسحة الجديدة مؤكدًا أنه لم يشارك في المران الجماعي الذي أقيم مساء اليوم.

شبانه فى لايف " الخليج 365": الأهلى يفعل عقد طاهر بعد سلامته طبياً

كشف الإعلامي محمد شبانه فى لايف " الخليج 365 " أن مسئولو النادي الأهلي أنهو الجدل في أنباء معاناة طاهر محمد طاهر صفقة الفريق الجدبد القادم من المقاولون العرب من إصابة مزمنة في العضلة الضامة والحوض، بعمل الكشف الطبي للاعب خلال الساعات الماضية، واكد مسئولو الأهلي أن اللاعب اجتاز الاختبار الطبي الشامل الذي خضع له بنجاح، لينهي الجدل حول معاناه طاهر من اصابة مزمنة ، وتم تفعيل العقد رسمياً.

سلبية تحليل 37 حكمًا من الفوج الثالث استعدادًا لاستئناف الدوري

أظهرت نتيجة المسحة الخاصة بفيروس كورونا سلبية الحالات الـ37 حكمًا من الفوج الثالث والتي أجريت الاختبار لها يوم الثلاثاء الماضي فى إطار الإعداد لاستئناف بطولة الدوري الممتاز يوم 6 أغسطس المقبل بمباراة الزمالك والمصري . Advertisements

فيديو.. بيراميدز يهزم الزمالك 1 / 0 ودياً بهدف "بكار"

تغلب بيراميدز على الزمالك، بهدف دون رد، سجله رجب بكار، فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم، الخميس، على ستاد برج العرب، والتى تأتى ضمن استعدادات الفريقان لاستئناف مسابقة الدورى الممتاز، التى ستنطلق مجددا فى شهر أغسطس المقبل بعد فترة كبيرة من التوقف بسبب جائحة كورونا.

الزمالك يعلن خصم 200 ألف جنيه من محمود علاء بعد طرده أمام بيراميدز

أعلنت قناة نادى الزمالك أن المستشار مرتضى منصور رئيس النادى قرر خصم 200 ألف جنيه من محمود علاء مدافع الفريق، بعد طرده أمام بيراميدز، فى المباراة بعدما تغلب بيراميدز على الزمالك، بهدف دون رد، سجله رجب بكار، فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم، الخميس، على ستاد برج العرب، والتى تأتى ضمن استعدادات الفريقان لاستئناف مسابقة الدورى الممتاز، التى ستنطلق مجددا فى شهر أغسطس المقبل بعد فترة كبيرة من التوقف بسبب جائحة كورونا.

الزمالك: إذا تأكدت رحلة الأحد سيعود بن شرقى وأوناجم.. ومعسكر بعد العيد