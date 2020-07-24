شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سلطان: مسحة كورونا كل 3 أيام خلال استئناف الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد سلطان، رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة، أنه سيتم إجراء مسحات لفيروس كورونا على الفرق خلال استئناف مباريات الدوري الممتاز يوم 6 أغسطس المقبل، كل ثلاثة أيام من أجل اكتشاف الحالات المصابة مبكرًا.

تابع الدكتور سلطان فى تصريحات لبرنامج ملعب أون ويقدمه الإعلامي أحمد شوبير على قناة أون تايم سبورت، أن هناك حالة من التراخي حدثت فى مصر بأكملها وعدم الالتزام بالإجراءات الطبية ونفس الأمر لبعض اللاعبين وهو ما تسبب فى ظهور بعض الإصابات مؤخرًا وتحديدًا فريق الإنتاج الحربي بعد إصابة 18 فردا، ولكن باقي الفرق الحالات فى تراجع.

طلب الإعلامي أحمد شوبير، من اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني ضرورة منح النادي بطل الدوري، درع البطولة فى آخر مباراة للفريق على ملعبه، كما يحدث فى معظم دوريات العالم وأخرها تتويج ليفربول بدرع الدوري الإنجليزي فى أخر مباراة له على ملعبه والتى كانت أمام تشيلسي.

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تابع شوبير فى تصريحات له فى برنامجه على أون تايم سبورت، أنه على اتحاد الكرة تطبيق تسليم درع الدوري فى الملعب فى آخر مباراة بعد إختفاء هذا الأمر فى الدوري المصري فى السنوات الأخيرة.

خضع اليوم فريق الإنتاج الحربى لمسحة كورونا جديدة وسط إجراءات احترازية مشددة للغاية حيث كانت مسحة اليوم للعناصر السلبية فيما تكون مسحة كورونا غدًا الجمعة للعناصر الإيجابية بالفريق منعًا لزيادة الاختلاط لاسيما بعد واقعة ثبوت إصابة 18 لاعبا بكورونا، وأعلن خالد مهدى مدير الكرة بالإنتاج الحربى إيقاف تدريبات ناديه لحين ظهور نتيجة مسحة كورونا السادسة التى يجريها الجمعة المقبلة بالإضافة لإلغاء المباريات الودية للفريق بسبب تعرض 18 فردًا بالفريق للإصابة بفيروس كورونا، بجانب إصابة مختار مختار المدير الفنى للفريق بفيروس كورونا

وأكد اللواء أشرف عامر، رئيس الإنتاج الحربى، أن ناديه حصل على وعد من اتحاد الكرة بتأجيل مباراته فى الأسبوع الأول للدورى بعد إصابة 18 لاعباً بكورونا، قائلا: "قررنا إبعاد اللاعبين المصابين بكورونا عن التدريبات، فيما سيعود اللاعبون الذين لم يتعرضوا للإصابة للتدريبات الأسبوع المقبل، بعد الخضوع لمسحة كورونا جديدة للتأكد من سلامتهم، وحرصت على الاطمئنان على اللاعبين المصابين ووجدت حالتهم مطمئنة ولم تظهر عليهم أى أعراض ونتابعهم باستمرار".

وتلقى نادى الانتاج الحربى إخطارًا من اللجنة الطبية باتحاد الكرة برئاسة محمد سلطان بضرورة إعادة مسحة كورونا الخامسة للفريق وذلك غداً الجمعة ليقرر خالد مهدى مدير الكرة بالفريق انهاء معسكر شرم الشيخ والعودة للقاهرة لإجراء المسحة استعدادًا لعودة بطولة الدوري المقرر لها 6 أغسطس المقبل، وقال مهدى فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”: "اتحاد الكرة أخطرنا بضرورة إعادة مسحة كورونا الخامسة للفريق بسبب عدم وضوح بعض النتائج وحدد الجمعة المقبلة موعدًا لإعادتها لذا قررنا العودة للقاهرة والاكتفاء بثمانية أيام فى معسكر شرم الشيخ لاستعادة اللياقة الفنية والبدنية للاعبين".