شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الخميس 23 / 7 / 2020 فى مقدمتها، بيراميدز يهزم الزمالك 1 / 0 ودياً بهدف "بكار" فيديو.. بيراميدز يهزم الزمالك 1 / 0 ودياً بهدف "بكار" تغلب بيراميدز على الزمالك، بهدف دون رد، سجله رجب بكار، فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم، الخميس، على ستاد برج العرب، والتى تأتى ضمن استعدادات الفريقان لاستئناف مسابقة الدورى الممتاز، التى ستنطلق مجددا فى شهر أغسطس المقبل بعد فترة كبيرة من التوقف بسبب جائحة كورونا. أول إصابة بفيروس كورونا بين لاعبي الأهلي تلقى النادي الأهلي صدمة شديدة، بعد ظهور نتيجة عينة سحبه كورونا الأخيرة التي خضع لها الفريق وكشفت إصابة أحد اللاعبين بالفيروس، وقرر مسئولو النادي الأهلي خضوع اللاعب للعزل واتباع كل الإجراءات الإحترازية المعلنة من جانب اللجنة الطبية باتحاد الكرة في حالة ظهور أي إصابة كورونا بأحد الفريق. شبانه فى لايف " الخليج 365": الأهلى يفعل عقد طاهر بعد سلامته طبياً Advertisements كشف الإعلامي محمد شبانه فى لايف " الخليج 365 " أن مسئولو النادي الأهلي أنهو الجدل في أنباء معاناة طاهر محمد طاهر صفقة الفريق الجدبد القادم من المقاولون العرب من إصابة مزمنة في العضلة الضامة والحوض، بعمل الكشف الطبي للاعب خلال الساعات الماضية، واكد مسئولو الأهلي أن اللاعب اجتاز الاختبار الطبي الشامل الذي خضع له بنجاح، لينهي الجدل حول معاناه طاهر من اصابة مزمنة ، وتم تفعيل العقد رسمياً. سلبية تحليل 37 حكمًا من الفوج الثالث استعدادًا لاستئناف الدوري أظهرت نتيجة المسحة الخاصة بفيروس كورونا سلبية الحالات الـ37 حكمًا من الفوج الثالث والتي أجريت الاختبار لها يوم الثلاثاء الماضي فى إطار الإعداد لاستئناف بطولة الدوري الممتاز يوم 6 أغسطس المقبل بمباراة الزمالك والمصري . الزمالك يعلن خصم 200 ألف جنيه من محمود علاء بعد طرده أمام بيراميدز أعلنت قناة نادى الزمالك أن المستشار مرتضى منصور رئيس النادى قرر خصم 200 ألف جنيه من محمود علاء مدافع الفريق، بعد طرده أمام بيراميدز، فى المباراة بعدما تغلب بيراميدز على الزمالك، بهدف دون رد، سجله رجب بكار، فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم، الخميس، على ستاد برج العرب، والتى تأتى ضمن استعدادات الفريقان لاستئناف مسابقة الدورى الممتاز، التى ستنطلق مجددا فى شهر أغسطس المقبل بعد فترة كبيرة من التوقف بسبب جائحة كورونا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.