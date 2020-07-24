شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل بدنى لثنائى الزمالك بن شرقى وأوناجم فور العودة من المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادى الزمالك أنه من المقرر خضوع الثنائى أشرف بن شرقى، ومحمد أوناجم إلى تحاليل بدنية فور العودة من بلادهما، الأسبوع المقبل للاطمئنان على مستواهما الفني، ومدى استعدادهما للمشاركة في الفريق الفترة المقبلة.

وقالل تيجانا في تصريحات لبرنامج زملكاوى أن بن شرقى وأوناجم سيعودان إلى القاهرة يوم الإثنين أو الثلاثاء على الأكثر قائلا: "هيكونوا موجودين يوم الاثنين أو الثلاثاء والتحليل البدنى هيبين هما فين".

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وأضاف عضو مجلس الزمالك أن الثنائى يتدربان منذ فترة كبيرة وعلى تواصل معه ومع أمير مرتضى، كما أن الزمالك لم يبدأ من نقطة الصفر، بل خضع لاعبى الفريق الى تحاليل بدنية، ومن المقرر أن يخضع الفريق الى تحاليل بدنية أيضًا بعد مباراة وادى دجلة.

كان أحمد زاهر المدير الإدارى للفريق أكد أن هناك محاولات مع السفارة المصرية في المغرب لعودة الثنائى بن شرقى وأوناجم ، خاصة أٔن هناك رحلة يوم الأحد المقبل الموافق 26 يوليو من المغرب لمصر، قائلاً: "هناك رحلة يوم 26 يوليو الجاري لكن غير مؤكدة وإذا تأكدت وتحركت الرحلة من المغرب سيكون من بين العائدين محمد أوناجم وأشرف بن شرقي".

كما أكد حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، أن مرتضى منصور رئيس مجلس الإدارة يُجرى اتصالاته فى الوقت الحالى مع المسئولون بالمغرب، من أجل عودة ثنائى الفريق أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم فى أسرع وقت إلى القاهرة، من أجل المشاركة فى التدريبات مع الفريق والاسعداد لعودة مسابقة الدورى الممتاز التى ستنطلق يوم 6 أغسطس المقبل.