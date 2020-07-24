شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أيمن منصور ينهي أزمته مع محمود علاء ويرد عليه: "ماشي يابا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر أحمد أيمن منصور، لاعب فريق بيراميدز، صورة له برفقة محمود علاء مدافع الزمالك خلال المباراة الودية التي جمعت الفريقين اليوم على ملعب برج العرب وانتهى بفوز بيراميدز بهدف دون مقابل، ورد أيمن منصور قائلا: "ماشي يابا" عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

أعلنت قناة نادى الزمالك أن المستشار مرتضى منصور رئيس النادى قرر خصم 200 ألف جنيه من محمود علاء مدافع الفريق، بعد طرده أمام بيراميدز، فى المباراة بعدما تغلب بيراميدز على الزمالك، بهدف دون رد، سجله رجب بكار، فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم، الخميس، على ستاد برج العرب، والتى تأتى ضمن استعدادات الفريقان لاستئناف مسابقة الدورى الممتاز، التى ستنطلق مجددا فى شهر أغسطس المقبل بعد فترة كبيرة من التوقف بسبب جائحة كورونا.

شهدت المباراة دخول دودي الجباس في مشادة مع زميله إسلام عيسى، وذلك بعدما تغلب بيراميدز على الزمالك، بهدف دون رد، سجله رجب بكار، فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم، الخميس، على استاد برج العرب، والتى تأتى ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف مسابقة الدورى الممتاز، التى ستنطلق مجددًا فى شهر أغسطس المقبل بعد فترة كبيرة من التوقف بسبب جائحة كورونا.

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