شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يطالب اتحاد الكرة بتتويج بطل الدوري المصري فى الملعب أسوة بـ ليفربول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب الإعلامي أحمد شوبير، من اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني ضرورة منح النادي بطل الدوري، درع البطولة فى آخر مباراة للفريق على ملعبه، كما يحدث فى معظم دوريات العالم وآخرها تتويج ليفربول بدرع الدوري الإنجليزي فى أخر مباراة له على ملعبه والتى كانت أمام تشيلسي.

تابع أحمد شوبير فى تصريحات له فى برنامجه على "أون تايم سبورت"، أنه على اتحاد الكرة تطبيق تسليم درع الدوري فى الملعب فى آخر مباراة بعد اختفاء هذا الأمر فى الدوري المصري فى السنوات الأخيرة.

فى سياق متصل، نجح محمد صلاح في قيادة ليفربول لحصد لقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ 30 عاما، وبالتحديد منذ موسم 1989 – 1990 ، ليواصل الفرعون المصري تحقيق إنجازات له ولمصر بعد حصوله على ثالث أفضل لاعب فى العالم و أفضل لاعب فى أفريقيا مرتين.

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وصعد النجم المصرى محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول، على منصة التتويج بلقب الدوري الإنجليزي، حاملا العلم المصرى، بعد تتويج الفريق بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، للمرة التاسعة عشرة فى تاريخه، وتسلم محمد صلاح ميدالية التتويج بلقب الدوري الإنجليزي بعد صعوده إلى منصة التتويج.

وتسلم نجوم ليفربول لقب كأس الدوري الإنجليزي من أسطورة النادى كينى دالجليش، ورفع جوردان هيندرسون، قائد الفريق لقب البريميرليج هذا الموسم، للمرة التاسعة عشر في تاريخه.

وحقق فريق ليفربول، الذى يلعب ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، فوزًا مثيرًا، على ضيفه فريق تشيلسي، بنتيجة 5 – 3، في المباراة القوية التي جمعت الفريقين مساء الأربعاء، على ملعب "آنفيلد"، في ختام مباريات الجولة الـ37 وقبل الأخيرة، من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".