شكرا لقرائتكم خبر عن السورى عمرو الميدانى يخضع لإجراء مسحة كورونا قبل الانضمام لتدريبات الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضع المحترف السورى عمرو الميدانى لاعب فريق الاتحاد السكندرى لإجراء المسحة الخاصة بفيروس كورونا المستجد عقب وصوله قادمًا من الأراضى السورية حيث غادر البلاد عقب ظهور جائحة كورونا، وقامت إدارة النادى برئاسة محمد مصيلحى بمجهودات كبيرة بالتنسيق مع الاتحاد المصرى لكرة القدم لإنهاء إجراءات عودة اللاعبين الأجانب بنادى الاتحاد السكندرى قام باستقبال المدافع عمرو الميدانى بمطار القاهرة الدولى اللواء عبد الجليل إمام مدير الكرة. حقق فريق حرس الحدود بقيادة محمد حليم الفوز على نظيرة الاتحاد السكندرى بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة الودية التي جمعت الفريقين على ملعب المكس ضمن الاستعدادات لاستئناف مباريات بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم. ونجح الغانى نانا مهاجم فريق حرس الحدود في أحراز هدفى اللقاء بالدقيقة 28 و32 من عمر الشوط الثانى .

عمرو الميدانى يخضع لمسحة كيورونا (1)



عمرو الميدانى يخضع لمسحة كيورونا (2)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السورى عمرو الميدانى يخضع لإجراء مسحة كورونا قبل الانضمام لتدريبات الاتحاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.