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5 مشاهد من ودية الزمالك وبيراميدز .. عبد الله جمعة يسخر من السعيد.. فيديو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت كاميرا "سوبر كورة" العديد من المشاهد الخاصة من داخل استاد برج العرب، والذي احتضن مباراة الزمالك وبيراميدز الودية، ضمن تحضيرات الفريقين لعودة الدوري والتي شهدت فوز بيراميدز بهدف نظيف أحرزه رجب بكار بطريقة رائعة.

 

 

تغلب بيراميدز على الزمالك، بهدف دون رد، سجله رجب بكار، فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم، الخميس، على ستاد برج العرب، والتى تأتى ضمن استعدادات الفريقان لاستئناف مسابقة الدورى الممتاز، التى ستنطلق مجددا فى شهر أغسطس المقبل بعد فترة كبيرة من التوقف بسبب جائحة .

 

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تشكيل الفريقان

 

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:"محمد أبو جبل فى حراسة المرمى ومحمود علاء ومحمود حمدى الونش ومحمد عبد الغنى ومحمد عبدالشافي فى خط الدفاع، وطارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف إبراهيم أوباما وإسلام جابر وأحمد سيد زيزو في خط الوسط ومصطفى محمد في خط الهجوم".

 

بينما بدأ بيراميدز اللقاء بتشكيل يضم كلا من:"المهدى سليمان في حراسة المرمى، عمر جابر وأحمد أيمن منصور وعلى جبر ومحمد حمدى في خط الدفاع، أحمد توفيق ومحمود حمادة وطارق طه وإبراهيم حسن وعبد الله السعيد في خط الوسط، إيريك تراورى في خط الهجوم".

 

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