الامارات | المنتخب يتدرب في استاد هزاع بن زايد.. وبينتو يحفّز اللاعبين

شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يتدرب في استاد هزاع بن زايد.. وبينتو يحفّز اللاعبين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أجرى المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، أمس، أولى حصصه التدريبية في معسكره المغلق المقام حالياً في مدينة العين، الذي يستمر إلى الإثنين المقبل، ضمن استعدادات الأبيض لخوض المباريات الأربع المتبقية من التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023، والتي ستُلعب في أكتوبر ونوفمبر المقبلين، حيث يستضيف المنتخب نظيره الماليزي في الثامن من أكتوبر المقبل، على أن يواجه منتخب إندونيسيا خارج أرضه في 13 منه، فيما يستضيف على أرضه منتخب تايلاند في 12 نوفمبر المقبل وفيتنام في 17 منه.

وقاد المران الأول للأبيض الكولومبي خورخي لويس بينتو وجهازه المساعد، بمشاركة كل اللاعبين الذين تم استدعاؤهم للقائمة.

وحرص بينتو على عقد اجتماع مطول مع اللاعبين، حثهم من خلاله على بذل المزيد من الجهد خلال الفترة المقبلة، والاستعداد الأمثل للتصفيات، وأن تكون الجدية والحماس شعاراً لكل أعضاء المنتخب، مؤكداً ثقته بإمكانات اللاعبين، وقدرتهم على تقديم أفضل ما لديهم خلال التدريبات، على الرغم من توقفهم عن أداء التدريبات بسبب جائحة «كورونا»، ما يتطلب حذراً خلال العودة التدريجية واستعادة اللياقة الكاملة.واستعرض بينتو خلال الاجتماع آلية العمل التي سيتبعها خلال الفترة المقبلة، وشرح البرنامج التدريبي للمعسكر الحالي الذي يشتمل على تدريبات صباحية ومسائية في صالة الجيمنازيوم والملعب، إلى جانب محاضرات نظرية وتطبيقات عملية.

من جهته، عقد مشرف المنتخب الوطني محمد عبيد حماد اجتماعاً مع أعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي.وتشهد تدريبات الأبيض في معسكر العين التزاماً تاماً بالبروتوكول الصحي المعتمد من قبل اتحاد كرة القدم حفاظاً على السلامة العامة، حيث قامت إدارة المنتخب، وبالتنسيق مع لجنة الطب الرياضي، بتطبيق كل البنود المدرجة في البروتوكول.

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جماهير العين للاعبي الأبيض: «لا للمستحيل»

وضع مكتب شؤون جماهير نادي العين لاعبي منتخبنا الوطني لوحة تحفيزية كبيرة في مدرجات استاد هزاع بن زايد، كُتب عليها: «لا للمستحيل.. سنحقق بكم طموحنا»، ونالت المبادرة إعجاب أعضاء الجهاز الفني والإداري واللاعبين الذين عبّروا عن شكرهم للجماهير الإماراتية بشكل عام وأنصار العين على وجه الخصوص على هذه الرسائل التحفيزية.

بينتو عقد اجتماعاً مطولاً مع اللاعبين.. والتدريبات صباحية ومسائية.

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