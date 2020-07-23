شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الزمالك: طرد محمود علاء استفاد منه الفريق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف أمير عبدالعزيز، المدرب العام لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، فضل أن يلعب إسلام جابر ناحية اليمين بعد طرد محمود علاء، وعدم الدفع بأحمد عيد، حيث كان يرى أنه قادر على أداء المطلوب منه وهو ما حدث بالفعل.

وخسر الزمالك من بيراميدز بهدف دون رد، في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين في برج العرب بالإسكندرية ضمن معسكر الفريق المغلق.

واكد مدرب الزمالك، أن طرد «علاء»، نتيجة «نرفزة ملعب» وأن «علاء» من أفضل اللاعبين التزامًا داخل وخارج الملعب وما حدث موقف نتعلم منه.