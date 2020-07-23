شكرا لقرائتكم خبر عن «فايلر» يقرر الاعتماد على صالح جمعة أمام سموحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي، الاعتماد على اللاعب صالح جمعة خلال مباراة سموحة الودية، المقرر إقامتها غدًا الجمعة، فيما يتجه إلى استبعاد محمود كهربا.

وعلمت «المصري اليوم» أن المدرب السويسري يرغب في إشراك صالح جمعة، الذي ابتعد عن المشاركة مع الشياطين الحمر وكذلك التدريبات الجماعية تحت قيادة «فايلر» وكانت العديد من التقارير قد أشارت إلى اقتراب رحيله قبل أن يعود إلى التدريبات مؤخرًا، لمدة 20 إلى 30 دقيقة في مباراة سموحة الودية.

وسيخوض «فايلر» اللقاء كمباراة رسمية وليست ودية، فيما يتجه السويسري إلى استبعاد اللاعب محمود كهربا من المباراة بسبب عدم إعجابه بالحالة البدنية للاعب.