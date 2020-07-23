شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: ودية بيراميدز كلها مكاسب رغم الخسارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف أمير عبدالعزيز، المدرب العام لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، أن المباراة الودية التي خاضها الزمالك أمام بيراميدز، اليوم الخميس، بمعسكره في برج العرب بالإسكندرية جاءت تجربة قوية ومفيدة قبل خوض الفريق نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الرجاء المغربي.

وأضاف «عبدالعزيز»، بعد ودية بيراميدز، أن المنافس لم تتح له فرص كثيرة باستثناء الهدف الوحيد للمباراة، لكن الفريق افتقد للتركيز في الشوط الأول وتحسن الأداء في الشوط الثاني رغم الطرد الذي تعرض له محمود علاء، مشددًا على أن المعسكر كان شاقًا وكان الفريق يتدرب مرتين في اليوم وهناك لاعبون خاضوا الـ ٩٠ دقيقة، موضحًا أن الزمالك استفاد تمامًا من اللقاء بغض النظر عن النقص العددي.

كما أشار المدرب العام للزمالك إلى أن اللقاء كان مفيدًا أمام بيراميدز بغض النظر عن النتيجة، حيث عاد الفريق من فترة راحة طويلة.