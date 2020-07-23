«هدهود» ينقل تدريبات السلة لملعب الكرة ويعقد جلسة مع مجلس الإدارة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص مصطفي هدهود، المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة سيدات بنادي الزمالك، علي عقد جلسه مع الجهاز المعاون له قبل بدء تدريبات، اليوم الخميس، وذلك من أجل مناقشة البرنامج التأهيلي الخاص باللاعبات والاستعدادات الخاصة لاستكمال مباريات الدوري.
وخاض الفريق تدريباته بالجري حول الملعب بالتراك ثم استكمال تدريبات الأحمال البدنيه وتنفيذ بعض التمارين الخاصة.
ووضع «هدهود» خطة الإعداد للمرحلة المقبله استعدادًا لاستئناف مباريات الدوري وكأس مصر.
واختتم مصطفي هدهود بأنه سوف يتم عقد اجتماع بحضور الجهاز الفني وفتحي شحاته، رئيس جهاز كرة السلة، وأحمد مرتضي منصور وأحمد عبد الفتاح، عضوي مجلس إدارة النادي، ولاعبات الفريق من أجل مناقشة الفترة المقبلة وحث الفريق علي تحقيق الفوز وحصد البطولات.
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