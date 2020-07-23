شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبدالحفيظ يقود محاولات للإبقاء على أحمد فتحي في صفوف الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصبح من المحتمل استمرار اللاعب أحمد فتحي في صفوف النادي الأهلي الموسم القادم، رغم إعلان بيراميدز التعاقد معه وإعلان النادي الأهلي سابقًا رحيله بنهاية الموسم بعدما لم يتوصل مع اللاعب لاتفاق من أجل تجديد عقده.

وعلمت «المصري اليوم» أن أحمد فتحي يتمنى إنهاء مسيرته في النادي الأهلي ويرغب في التراجع عن الانتقال إلى بيراميدز. ويتبنى سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، محاولات إقناع مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب بالإبقاء على اللاعب ضمن صفوف الفريق كأحد قادة النادي الأهلي.

وكما علمت «المصري اليوم»، فإنه في حالة استمرار «فتحي» فسيتم ذلك وفق قيمة العقد الذي كان الأهلي قد تقدم به له سابقًا متضمنة الإعلانات وجميع البنود الأخرى.

ويستند سيد عبدالحفيظ في محاولاته لإقناع مجلس إدارة القلعة الحمراء بالموافقة على عدول «فتحي» في قراره والاستمرار داخل أسوار النادي هو تمسك المدير الفني السويسري رينيه فايلر باللاعب واقتناعه به ورغبته الشديدة في استمراره معه في الفريق، وهو الموقف المخالف لموقف المدرب من حسام عاشور، والذي كان يعتبره خارج حساباته.