شكرا لقرائتكم خبر عن الطريق نحو اللقب.. «يوفنتوس» يخسر من «أودينيزي» بهدفين مقابل هدف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق أودينيزي على فريق يوفنتوس، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن مباريات الجولة ٣٥ من منافسات الدوري الإيطالي.

وأحرز هدف فريق يوفنتوس اللاعب «دي ليخت» في الدقيقة ٤٢ من الشوط الأول، لينتهي الشوط بتقدم اليوفي، فيما أحرز أهداف أودينيزي كلاً من إيليا نيستوروفسكي في الدقيقة ٥٢، واللاعب سيكو فوفانا في الدقيقة ٩٢، ليتأخر تتويج اليوفنتوس بالدوري الإيطالي للجولات المقبلة.

وبهذه الخسارة يبقى اليوفي في المركز الأول برصيد ٨٠ وعلى بعد ٦ نقاط من صاحب المركز الثاني أتلانتا، فيما يحتل فريق أودينيزي بهذ الفوز المركز الخامس عشر برصيد ٣٩ نقطة.

وكان يأمل المدير الفني للسيدة العجوز ماورتسيو ساري، في الفوز باللقاء، لأنه إذا فاز على أودينيزي اليوم، سيوسع الفارق لـ ٩ نقاط وبالتالي سيفوز بلقب الدوري دون النظر أو الحاجة للجولات المتبقية من الدوري في الأسابيع القادمة، ولكن أمرالتتويج تأجل بهذه الخسارة.