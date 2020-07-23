شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تردد قناة الزمالك الجديد على النايل سات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت قناة نادي الزمالك تردد القناة الجديد لمتابعيها من عشاق النادي الأبيض في مصر والعالم. ويخوض الزمالك مواجهة أمام المصري، يوم 6 أغسطس المقبل، ضمن مؤجلات الجولة 14 م نالدوري المصري، على ملعب «برج العرب» بالإسكندرية، قبل مواجهة الاتحاد السكندري يوم 10 من الشهر ذاته، ضمن منافسات الجولة 18 من المسابقة. وجاء تردد القناة الجدي على النايل سات كالتالي

التردد: 11449 أفقى (H) معدل الترميز: 27500 معامل الخطأ: 5/6 Advertisements الوضع في مصر

اصابات 89,745

تعافي 30,075

وفيات 4,440

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