شكرا لقرائتكم خبر عن مسحة جديدة لحمدي فتحي.. و«مرجان» يطمئن الجماهير على حالة اللاعب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجرى النادي الأهلي مسحة جديدة للاعبه حمدي فتحي للتأكد من إصابته بفيروس كورونا، بعدما جاء تحليل الدم للاعب جيد وكذلك الإشاعات التي أجريت للاعب، على عكس المسحة التي جاءت إيجابية.

وأوضح محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، في تصريحات لـ«المصري اليوم» أن مسحة حمدي فتحي هي الوحيدة التي جاءت إيجابية من بين جميع مسحات اللاعبين الأخيرة، لذا قرر النادي إعادة المسحة في مكان مختلف من أجل الاطمئنان على حالة اللاعب والتأكد من صحة نتيجة المسحة، خاصة وأن باقي الفحوصات جاءت كلها جيدة.

وأشار «مرجان» إلى أن الأهلي يطبق كافة الإجراءات الاحترازية بشكل منضبط داخل النادي، وأن إدارة النادي تراقب عن كثب تطبيق تلك الإجراءات.

وأضاف أن المباراة المقرر إقامتها أمام سموحة ستقام في موعدها ولم يتم إلغائها.