- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر يوفنتوس بنسخة سيئة بقيادة ماوريسيو ساري والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يوليه 2020
سقط يوفنتوس أمام مضيفه أودينيزي بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما بملعب الفريولي ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإيطالي.
واكدت التقارير الصحفية الايطالية أن يوفنتوس تلقى الهزيمة الخامسة له هذا الموسم وهو أمر لم يحدث للبيانكونيري منذ موسم 2012 - 2013.
وأضافت التقارير أن يوفنتوس في عام 2013 كان قد خسر 5 مباريات أيضًا عندما كان أنطونيو كونتي مديرًا فنيًا للفريق إلا أنه تمكن في النهاية من التتويج باللقب.
ويحتاج يوفنتوس للفوز بالمباراة المقبلة أمام سامبدوريا من أجل التتويج بلقب الاسكوديتو بشكل رسمي.
كانت هذه تفاصيل خبر يوفنتوس بنسخة سيئة بقيادة ماوريسيو ساري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.