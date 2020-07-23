يوفنتوس بنسخة سيئة بقيادة ماوريسيو ساري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يوليه 2020

سقط ​يوفنتوس​ أمام مضيفه أودينيزي بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما بملعب الفريولي ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإيطالي.



واكدت التقارير الصحفية الايطالية أن يوفنتوس تلقى الهزيمة الخامسة له هذا الموسم وهو أمر لم يحدث للبيانكونيري منذ موسم 2012 - 2013.

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وأضافت التقارير أن يوفنتوس في عام 2013 كان قد خسر 5 مباريات أيضًا عندما كان أنطونيو كونتي مديرًا فنيًا للفريق إلا أنه تمكن في النهاية من التتويج باللقب.

ويحتاج يوفنتوس للفوز بالمباراة المقبلة أمام سامبدوريا من أجل التتويج بلقب الاسكوديتو بشكل رسمي.