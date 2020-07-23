تحديد موعد عودة ديمبيلي إلى الملاعب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يوليه 2020

يمني مدرب ​برشلونة​ ​كيكي سيتيين​ النفس بلحاق لاعبه الفرنسي ​عثمان ديمبيلي​ بمباريات النادي الكتالوني في مسابقة دوري أبطال أوروبا.



وأصيب ديمبيلي في شباط الماضي وخضع لجراحة في العضلة ذات الرأسين للفخذ الأيمن، وغاب منذ ذلك الوقت عن البساط الأخضر قبل أن يعود للتدريبات الأسبوع الماضي.

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وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إلى أن الجهاز الطبي في برشلونة كشف أن ديمبيلي سيعود للمشاركة في المباريات في الثاني عشر من آب المقبل.

وأضافت أن سيتيين يأمل أن يتعافى لاعبه بشكل سريع لتعزيز هجوم الفريق في دوري الأبطال.

ويتواجه برشلونة مع نابولي في الثامن من آب المقبل ضمن منافسات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.