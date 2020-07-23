شكرا لقرائتكم الغندور: بداية بيراميدز فترة الإعداد قبل الزمالك ظهرت نتائجه في ودية اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد خالد الغندور نجم الزمالك الأسبق، تحقيق الفريق الأبيض، استفادة كبيرة من مباراة بيراميدز الودية التي أقيمت اليوم، في إطار استعدادات الفريقين لعودة مسابقة الدوري الممتاز، مؤكدا أن فريق بيراميدز لعب مباراة كبيرة ونفس الأمر بالنسبة للزمالك أدي بشكل جيد أمام منافس محترم.

قال خالد الغندور أثناء تقديمة برنامج زملكاوي، على قناة نادي الزمالك، أن بيراميدز بدأ فترة الإعداد قبل الزمالك بأكثر من إسبوعين، ويمتلك لاعبين وجهاز فني على أعلي مستوي وظهروا بشكل مميز في ودية اليوم.

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أضاف خالد الغندور أنه سبق وأكد أن مباراة الزمالك الودية أمام سموحة التي حسمها الأبيض بخماسية ليست مقياس للحكم على مستوي الفريق الأبيض، لأنها جاءت بعد فترة طويلة من التوقف وكان هناك اشتياق للاعبين للتألق والظهور بمستوي مميز، خاصة أن اللقاء كان مذاع ومتابع من كافة الجماهير البيضاء، وهو ما مثل دافع كبيرة لتحقيق نتيجة إيجابية بخلاف الفارق الكبير بين الزمالك وسموحة في المباراة من الناحية الفنية والبدنية.

وشدد خالد الغندور على تحقيق الزمالك استفادة كبيرة من مباراة بيراميدز، وأن الفريق خاض مباراة قوية أمام منافس قوي وهو ما يمثل إضافة فنية للأبيض خلال الفترة الحالية، مؤكدا رضاه التام عن التجربة لما حققته من استفادة للفريق.