شكرا لقرائتكم أشعة محمد شحاته تؤكد إصابته بارتشاح خفيف في الركبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أثبتت الأشعة التشخيصية التي أجراها محمد شحاته حارس مرمى الفريق الأول للكرة بالنادي المصري إصابته بارتشاح خفيف في الركبة مع وجود كدمة قوية تستلزم حصوله على راحة ليومين ، قبل أن يبدأ في أداء بعض التدريبات الخفيفة مع خضوعه لعدد من الجلسات العلاجية ، على أن يبدأ العودة للتدريبات الجماعية للفريق خلال أسبوع على أقصى تقدير.

كان الحارس الشاب أصيب فى لقاء فريقه الودى امام طلائع الجيش والذى أقيم أول امس وأنتهى بالتعادل الإيجابى بهدفين لمثليهما أحرز هدفى الفريق البورسعيدى المهاجم الناشئ محمد الجمل وبهاء مجدى ، بينما أضاع احمد ياسر ضربة جزاء .

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وأبدى الدكتور شادي السعدني طبيب الفريق سعادته التامة بنتائج الأشعة والتقرير خاصًة بعدما ثبت تمامًا سلامة أربطة الركبة والغضروف من أية إصابات قوية أو تمزقات اللهم سوى كدمة قوية تستلزم حصوله على راحة سلبية ليومين قبل البدء في البرنامج العلاجي والتأهيلية.

من ناحية اخرى اقترب النيجيرى اوستن اموتو مهاجم المصرى البورسعيدى من العودة للتدريبات الجماعية لفريقه بعدما اجرى عملية استئصال الزائدة الدودية من ثلاثة أيام وأبعدته عن الإنضمام لمعسكر الفريق المقام حاليا ببرج العرب .

وأبدى طارق العشري المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري ارتياحه التام لتأكيدات الدكتور شادي السعدني طبيب الفريق من تماثل أموتو للشفاء حيث سيستمر اللاعب في قضاء فترة النقاهة لنحو أسبوع على الأكثر قبل العودة للتدريبات الجماعية للفريق استعدادًا لاستئناف مباريات بطولة الدوري العام والتي يستهلها المصري بملاقاة نظيره فريق الزمالك والمقرر إقامتها في السادس من أغسطس المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب