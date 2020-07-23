شكرا لقرائتكم الغندور: أتمنى قيام مجلس الزمالك بإعادة النظر في عقوبة محمود علاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق خالد الغندور، نجم الزمالك الأسبق، على طرد محمود علاء مدافع الفريق، خلال ودية بيراميدز التي أقيمت اليوم بملعب برج العرب في إطار استعدادات الفريقين لاستئناف مباريات الدوري الممتاز، مطلع الشهر المقبل.

قال خالد الغندور، خلال تقديمه برنامج زملكاوي، على قناة الزمالك، أن محمود علاء أخطأ في تمرير الكرة لحارس المرمى، وكانت الكرة قصيرة، مما دفعه لارتكاب خطأ بشكل عفوي، وكان من الممكن أن يشهر له الحكم البطاقة الصفراء، خاصة أنها مباراة ودية وليست رسمية.

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أضاف خالد الغندور، أن عصبية محمود علاء، بعد الطرد، طبيعية لأنه كان يتمني الاستمرار في الملعب واستكمال المباراة، وأتمنى من الجميع عدم إعطاء الموضوع أكبر من حجمه، خاصة أن محمود علاء من اللاعبين المحترمين الرجال والذي دائما يتحمل المسئولية وسبق له تحمل ضغوط فوق طاقة كل البشر خاصة عندما تولي تسديد العديد من ركلات الجزاء الحاسمة للزمالك أبرزها في نهائي الكونفدرالية وغيرها من البطولات الهامة مثل السوبر المحلي.

وأبدي خالد الغندور، احترامه الكامل لقرار مجلس إدارة نادي الزمالك، الصادر ضد محمود علاء، بعد تعرضه للطرد في مباراة بيراميدز، متمنيا إعادة النظر فيه، خاصة أن عصبية اللاعب كانت طبيعية كما أنه أظهر احترام كبير لقميص نادي الزمالك بعد خلعه ولم يرميه على الأرض مثلما يفعل لاعبين آخرين.

وأعلن مجلس إدارة الزمالك خصم 200 ألف جنيه من مستحقات محمود علاء، بعد طرده في مباراة بيراميدز الودية.