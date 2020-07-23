شكرا لقرائتكم خالد الغندور يوجه رسالة خاصة لـ حمدي فتحي بعد إصابته بفيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص خالد الغندور، نجم الزمالك الأسبق، على توجيه رسالة خاصة لحمدي فتحي لاعب النادي الأهلي، بعد إصابته بفيروس كورونا، وأعلن النادي الأهلي إصابة حمدي فتحي بفيروس كورونا بعدما أثبتت التحاليل الأخيرة التي أجراها لاعبو القلعة الحمراء، إيجابية عينة لاعب وسط الفريق، وسلبية باقي زملائه.

قال خالد الغندور لحمدي فتحي خلال تقديمة برنامج زملكاوي، عبر قناة نادي الزمالك : "ربنا يشفيك يا حبيبي ويشفي كل الرياضيين المصابين بكورونا"، وأضاف : "مهما كان هناك منافسة في الرياضة لكن علينا جميعا مساندة أي لاعب أو رياضي يصاب بكورونا بعيدا عن الانتماءات والمنافسة".

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كما أشاد خالد الغندور، بمستوي إسلام جابر لاعب الزمالك خلال مباراة بيراميدز الودية التي أقيمت اليوم بملعب برج العرب في إطار استعدادات الفريقين لمباريات الدوري المصري الممتاز، مؤكدا أن اللاعب نجح في استغلال غياب أشرف بن شرقي عن الزمالك لعدم عودته حتى الآن من المغرب بسبب ظروف الطيران الاستثنائية في ظل تفشي فيروس كورونا وحجز مكانا في تشكيلة الزمالك وظهر بمستوي متميز في أولي الوديات أمام سموحة.

ورفض خالد الغندور، الهجوم على إسلام جابر لعدم ظهوره بنفس المستوي في مباراة بيراميدز مؤكدا أنه لاعب مميز وكثرة مشاركته في المباريات سيزيد من مستواه.

وأختتم خالد الغندور تصريحاته مؤكدا أنمه مطمئن على مستوي الزمالك بعد رؤية اللاعبين في ودية سموحة ثم بيراميدز والأداء سيتحسن مع خوض مباريات ودية أكثر.