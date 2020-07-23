شكرا لقرائتكم تيجانا: كارتيرون نفذ 90% من أهدافه بالمرحلة الإعداد الأولى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال إسماعيل يوسف، نجم نادى الزمالك السابق ، أن الفرنسي بارتيس كارتيرون المدير الفني لنادى الزمالك تمكن من تنفيذ 90% من أهدافه من المرحلة الأولى في مرحلة الإعداد

وأضاف نجم نادى الزمالك السابق ، في تصريحات لبرنامج زملكاوى أن النتيجة ليست مهمة ولكن الزمالك انتهى اليوم من المحطة الأولى في الإعدادات .

وواصل إسماعيل أن كارتيرون وصل بمستوي فنى وبدنطى معين للاعبين المشاركين في البطولات وبخاصة الافريقية .

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وتابع إسماعيل أن مباراة سموحة كانت تجربة مهمة والأداء الفني ممتاز فوق المستوي ، وان المدرب الفرنسي استفاد من المرحلة الأولى من الاعداد.

انفعل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك على لاعبيه خلال أحداث مباراة فريقه الودية ضد بيراميدز، والتي خسرها الأبيض بهدف نظيف.

جاء انفعل كارتيرون بسبب عدم تركيز لاعبيه في معظم أوقات المباراة وعدم الالتزام بتنفيذ تعليماته الفنية وهو ما تسبب في ظهور الفريق بمستوى متوسط على عكس المستوى الذي كان عليه أمام سموحة.

تغلب بيراميدز على الزمالك، بهدف دون رد، سجله رجب بكار، فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم، الخميس، على ستاد برج العرب، والتى تأتى ضمن استعدادات الفريقان لاستئناف مسابقة الدورى الممتاز، التى ستنطلق مجددا فى شهر أغسطس المقبل بعد فترة كبيرة من التوقف بسبب جائحة كورونا.