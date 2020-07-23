شكرا لقرائتكم تعيين شعبان عبد الوهاب مديرا فنيا لطوال القامة لفرق السلة بالزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مجلس إدارة نادى الزمالك تعيين شعبان عبد الوهاب نجم كرة سلة الفريق والمنتخب السابق، مديرا فنيا لطوال القامة لفرق كرة السلة ، بالقلعة البيضاء ، على مستوى قطاع الناشئين ، وذلك بعد تعافيه من فيروس كورونا الذى أصيب به خلال الأسابيع الماضية ، و خضع بسببه للعزل في أحد مستشفيات العزل لمدة 15 يوما .

ويتكون قطاع السلة بنادى الزمالك على مستوى الناشئين من محمد أبو فريخة مديرا فنيا لفريق 18 سنة رجال، و عمرو أبو اليزيد مديرا فنيا لفريق البنات، على أن يكون أحمد عرابى رئيسا للقطاع، بينما يتولى أشرف جلال مدير فنى لفريق تحت 16 سنة أولاد، و كريم عماد لفريق 14 سنة أولاد.

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وفيما يخص الجانب الإدارى فيتولى البيرت موريس مدير إدارى قطاع الناشئين، ومصطفى محسن صدقى إدارى فريق تحت 20 سنة شباب، محمد فاخر إدارى تحت 18 عام شباب، حلمى الشلقانى إداري فريق تحت 16 عام ب ناشئين، هانى عبد العزيز إداري فريق تحت 14 عام ناشئين.

قال شعبان عبد الوهاب لليوم السابع، إنه عانى من ضيق التنفس وصعوبة فى الكلام، وظن فى البداية أنه دور برد طبيعى فتناول بعض الأدوية، قبل أن تتطور الأمور، وكل ما كان يثير قلقه أنه مريض سكر وضغط، ما يعنى أن مناعته أضعف، وبعد جولة من البحث عن مستشفى يوافق على استقباله، وتدخل البعض، وافق أحد المستشفيات على قبول حالته، وفور دخوله سقط مغشياً عليه.

وأضاف نجم الزمالك السابق أنه الفيروس صعب، وأعراضه لا تحتمل، ولكنه خضع للأدوية والعلاج، والذى بدأ فى العناية المركزة، ومنه الانتقال إلى أحد الغرف، ثم الرجوع إلى المنزل، بعد سلبية المسحة الثانية ، وأشار عبد الوهاب إلى أنه خضع لكورس مدته 14 يوماً من العزل المنزلى