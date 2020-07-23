شكرا لقرائتكم سيد عبد الحفيظ يكشف موقف الأهلي النهائي من مباراة سموحة الودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حسم الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بقيادة رينيه فايلر المدير الفني مصير مباراة سموحة الودية المقرر إقامتها مساء غداً الجمعة على ملعب مختار التتش في موعدها دون أي تغيير في برنامج القلعة الحمراء.

وأكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، إقامة مباراة سموحة الودية في موعدها دون تغيير في برنامج الفريق لخوض المباريات المتبقية من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز بالإضافة الى مباريات دوري أبطال افريقيا.

أضاف عبد الحفيظ في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": أن الجهاز الفني والطبي استقروا على خوض المباراة دون تأجيلها أو تغيير موعدها بعد إصابة حمدي فتحي.

وشدد سيد عبد الحفيظ على أن الفريق سيخوض تدريباته بشكل طبيعي للغاية وأن أي إجراءات إضافية لن يكون له تأثير على خاصة وأن النادي ينفذ كل الاحتياطات الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا.

واستبعد مدير الكرة حدوث أي تأثير بعد التأكد من إصابة حمدي فتحي بفيروس كورونا.

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وأصيب حمدي فتحي لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بفيروس كورونا المستجد، وكشف مصدر باللجنة الطبية في اتحاد الكرة ايجابية عينة اللاعب الدولي حمدي فتحي.

وخضع لاعبي الأهلي لمسحة كورونا بالأمس والتي جاءت جميعها سلبية لكافة اللاعبين عدا حمدي فتحي.

وأصيب النادي الأهلي بصدمة شديدة نتيجة إيجابية عينة حمدي فتحي، وتقرر عزل اللاعب وخضوعه للإجراءات الاحترازية المتبعة.

عقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي إجتماعاً مطولاً مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي وأعضاء الجهاز الفني مع انطلاق مران الأهلي الذي يقام على ملعب التتش بالجزيرة وحرص المدرب السويسري على على الاجتماع بجهازه الفني بحضور مدير الكرة لمناقشة عدة أمور تخص المران واللاعبين والمرحلة المقبلة، وخاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته في الخامسة والنصف مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة ويستعد الاهلي لمواجهة سموحة وديا مساء غدا الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة في أولى تجارب الفريق الودية بعد فترة التوقف استعدادا لاستكمال الدوري ومشوار الاهلي في دوري أبطال إفريقيا .

فيما قاد توماس بينكيل، مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني تدريبات بدنية قوية للاعبين في المران وقاد بينيكل لاعبو الفريق في مران اليوم بعدد من الفقرات البدنية تخللها فقرة بدنية باستخدام الكرة باليد وفقرات جري حول الملعب وتدريبات أخرى.