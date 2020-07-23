شكرا لقرائتكم رعب فى الأهلي .. لاعبون يرفضون التوجه لمنازلهم بعد إصابة حمدي فتحي بكورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حالة من الرعب يعيشها نجوم النادي الأهلي منذ اعلان إصابة حمدي فتحي بالكورونا في الوقت الذي احتك معظمهم باللاعب خلال مران الفريق أمس الأربعاء، وتواجد حمدي فتحي في مقر ناديه اليوم وأجرى مسحة جديدة ستظهر نتيجتها غداً الجمعة، وأكد مسئولو الأهلي أن اللاعب لم يشارك في مران الفريق اليوم ولم يحتك بأي شخص.

وأكد عدد من لاعبي الأهلي أنهم لن يتوجهوا لمنازلهم لحين خضوعهم لمسحة جديدة سواء مع النادي أو من خلال التوجه بشكل فردي لأجرائها خوفاً على أسرهم، وتجنباً أن يكون أي منهم قد تعرض للفيروس بعد التعامل مع حمدي فتحي، بل وأكد البعض أنهم سيتواجدون في فنادق لحين ظهور اجرائهم مسحات جديدة.

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من ناحية أخري، عقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي إجتماعاً مطولاً مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي وأعضاء الجهاز الفني مع انطلاق مران الأهلي الذي يقام على ملعب التتش بالجزيرة وحرص المدرب السويسري على على الاجتماع بجهازه الفني بحضور مدير الكرة لمناقشة عدة أمور تخص المران واللاعبين والمرحلة المقبلة، وخاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته في الخامسة والنصف مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة ويستعد الاهلي لمواجهة سموحة وديا مساء غدا الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة في أولى تجارب الفريق الودية بعد فترة التوقف استعدادا لاستكمال الدوري ومشوار الاهلي في دوري أبطال إفريقيا .

فيما قاد توماس بينكيل، مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني تدريبات بدنية قوية للاعبين في المران وقاد بينيكل لاعبو الفريق في مران اليوم بعدد من الفقرات البدنية تخللها فقرة بدنية باستخدام الكرة باليد وفقرات جري حول الملعب وتدريبات أخرى.

وعلى صعيد أخر ، يدرس رينيه فايلر تغيير طريقة لعب الفريق خلال المرحلة المقبلة، وهو ما أفصح عنه مع جهازه المعاون منذ عودته من سويسرا وتحدث فيه أيضًا مع لاعبي الفريق ، وإعتمد فايلر فور توليه مسئوليه تدريب الاهلي على بناء الهجمات من الخط الخلفي قبل أن يعدل الطريقة ويعتمد على الكرات الطويلة خلال الفترة الأخيرة قبل توقف كورونا، إلا أن المدرب السويسري استقر على العودة لطريقته المفضلة فيما تبقى من مشوار الفريق بالبطولة المحلية، وفي حال إثبات نجاحها سيعتمد عليها في باقي مشوار الفريق ببطولة دوري أبطال أفريقيا وبالتحديد في مواجهة الوداد المغربي بالدور نصف النهائي من البطولة.