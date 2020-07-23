شكرا لقرائتكم تيجانا: كارتيرون مجهز تشكيل مباراة الرجاء ونهائي إفريقيا من بداية المعسكر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال إسماعيل يوسف، نجم نادى الزمالك السابق ، إن الفرنسي بارتيس كارتيرون المدير الفني لنادى الزمالك قام بتجهيز تشكيل الفريق الأساسي الذى سيبدأ به مباراة الرجاء الرياضي المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف نجم نادى الزمالك السابق ، في تصريحات لبرنامج زملكاوى على قناة الزمالك ، أن كارتيرون يسعي لتجهيز اللاعبين لمباراة 15 سبتمبر في نصف نهائي افريقيا وكذلك إلى نهائي افريقيا حال تأهله، من خلال معسكر الزمالك الحالي منذ انطلاق الودية الأولى من مباراة سموحة .

وتابع إسماعيل يوسف في تصريحاته قائلا عن هدف كارتيرون هو الوصول إلى الفورمة البدنية العالية لحوالي 16 أو 17 لاعب هم القوام الأساسي للفريق للخروج بالنتيجة المناسبة والتأهل لنهائى إفريقيا.

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وأكد أن المدرب الفرنسي يحرص على تجهيز اسلام جابر بدنيا لانه لاعب جيد جدا وصاحب جهد عال ومن السهل أن يدخل فورمة المباريات والتشكيل الأساسي، كما يري أن الخروج بدون إصابات من أهم مكاسب الزمالك مضيفا أن حازم امام غائب عن الفريق لقيام نجله بإجراء عملية جراحية.

وقال أن المغربين أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم سيكونا متواجدين الثلاثاء القادم للقيام بتدريبات بدنية قبل الالتحاق بالتدريبات الجماعية للفريق، مؤكدا أن الزمالك يمتلك مميزات كبيرة بوجود اكثر من لاعب في المركز الواحد ولديه حلول تكتيكة وفورمات عالية لتحرير اللاعبين في عدة أماكن مما يخلق التجانس الكبير.

وقال يوسف إن كارتيرون استغل طرد محمود علاء كجزء تدريبي بدني للاعبي للعلب 10 لاعبين لأكثر من ساعة في المباراة وهو ما قد يحدث في أي مباراة رسمية وهى ميزة كبيرة معلقا على تصرفات المدافع قائلا المخرج فضل ماشي مع محمود علاء كان ناقص يخش الأوضة.